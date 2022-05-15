Каталонки не залишили конкуренткам по Прімері жодного шансу.

Барселона достроково стала чемпіоном Іспанії в жіночому футболі, а сьогодні завершила кампанію з ідеальними показниками. 30 матчів – 30 перемог. 159 забитих голів і 11 пропущених.

Барселона і Ліон зійдуться у фіналі жіночої ЛЧ – каталонкам обірвали серію перемог, яка тривала 45 матчів

Кумедна статистика (у минулому сезоні була одна поразка). Каталонки випередили найближчого "конкурента" на 24 очки. Друге місце взяв Реал Сосьєдад, а третє – Реал Мадрид.

В останньому турі Барселона переграла Атлетіко (2:1), зробивши справу в першому таймі. У Барси через тиждень фінал Ліги чемпіонів проти Ліона.