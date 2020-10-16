"Я міг провести успішнішу кар'єру, якби не мій спосіб життя. У мене було багато гулянок, багато жінок, я взагалі не звертав увагу на свою вагу.

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Моєю проблемою була їжа. Я люблю поїсти. І це прикро, адже коли я в формі, мені не страшний жоден нападник", – зізнався Рамі для Maisfutebol.

Нагадаємо, 34-річний француз відомий виступами за Мілан, Севілью та Марсель, також захисник ставав чемпіоном світу у складі збірної Франції. На початку 2020-го Рамі підписав контракт з російським клубом Сочі, а зараз гравець захищає кольори португальської Боавішти.

Колишньою дружиною Рамі була легендарна модель Playboy Памела Андерсон.

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