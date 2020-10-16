Жінки, їжа та гулянки загубили мою кар'єру, – Рамі
Чемпіон світу Аділь Рамі пояснив, чому не виступає за топ-клуби.
"Я міг провести успішнішу кар'єру, якби не мій спосіб життя. У мене було багато гулянок, багато жінок, я взагалі не звертав увагу на свою вагу.
Чемпіон світу покинув російський клуб через невиплату зарплатні – він так і не зіграв жодної секунди
Моєю проблемою була їжа. Я люблю поїсти. І це прикро, адже коли я в формі, мені не страшний жоден нападник", – зізнався Рамі для Maisfutebol.
Нагадаємо, 34-річний француз відомий виступами за Мілан, Севілью та Марсель, також захисник ставав чемпіоном світу у складі збірної Франції. На початку 2020-го Рамі підписав контракт з російським клубом Сочі, а зараз гравець захищає кольори португальської Боавішти.
Колишньою дружиною Рамі була легендарна модель Playboy Памела Андерсон.
Еротична пауза: для Мессі стала на коліна, відверті леді інтригують найсокровеннішим – вони обожнюють не тільки футбол