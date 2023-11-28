"Кожен тур зі суддівством якісь скандали, непорозуміння. Судді надто часто у центрі уваги. Підключають жінок до суддівства, як, наприклад, до нашої гри 11 листопада з Ворсклою (0:1). Це логічно, жінки не встигають за ритмом важкого чоловічого футболу. Не бачать моментів, не встигають за епізодами, потребують підказок.

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Такі моменти вибивають із колії. Могли б у жіночому футболі працювати. Темп інший, фізіологія інша, інші швидкості. Стики, підкати, інші нюанси ‒ краще судив би суддя, який відчуває футбол, грав у нього. По книжці дивитися на моменти ‒ це не є правильно", – заявив Іващенко у коментарі Українському футболу.

Керманич Оболоні вже скоро може пожалкувати через свої слова. У минулому сезоні форвард Динамо Владислав Ванат отримав бан на 3 матчі за сексистські вислови на адресу Катерини Монзуль.

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