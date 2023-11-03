Ребекка Велч стане першою жінкою, яка виконуватиме функції чевтертого арбітра в матчі АПЛ, інформує прес-служба ліги.

Український арбітр отримав на горіхи за слабку роботу у відборі Євро-2024: "Це була явна червона картка"

Історична подія запланована на 4 листопада у поєдинку Фулхем – Манчестер Юнайтед. Раніше призначення від АПЛ вже отримували 3 жінки, але це були виключно лайнсвумен. Одна з них, Шан Мессі-Елліс, у квітні 2017-го екстрено виконувала обов'язки четвертого судді, коли через травму не змогла продовжити роботу на лінії.

39-річна Велч вважається топовою арбітринею Європи і регулярно судила чоловічі матчі нижчих дивізіонів. Якщо 4 листопада основний суддя Джон Брукс раптом матиме проблеми, то жінка вперше буде польовим арбітром на рівні АПЛ. У бригаді також є та сама Мессі-Елліс.

"Назавжди перша": Динамо в ЛЧ судитиме унікальна арбітриня, яка допомагала Клоппу брати трофей