Родина нідерландського фахівця отримала погані новина. Бартіна Куман, дружина наставника збірної Нідерландів, розкрила страшний діагноз. Жінці діагностували рак грудей після того, як вона подолала хворобу 10 років тому.

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"Рак молочної залози повернувся. Я хочу відкрито поговорити про це, тому що сподіваюся, що зможу допомогти іншим жінкам із цією проблемою.

Перший раз у мене був рак у 2010 році. Мені зробили операцію, хімієтерапії та променеву терапію, після чого все пройшло. Але у 2018 році у мене з'явилася проблема в шиї, яка мене турбувала. Я думала, що це скутість у шиї. Але насправді це були метастази в хребті. Після чергової хімієтерапії я знову її подолала. Зараз новий тест показав, що рак повертається кожні три-чотири тижні", – цитує жінку AS.

Рональд Куман та Бартіна разом понад 38 років. Пара одружилася в 1985 році. Жінка Кумана попросила фахівця зосередитися на Євро-2024 і здобути титул чемпіона.

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