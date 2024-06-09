Дружина Кумана відверто розповіла про страшний діагноз – хвороба повернулась майже через 10 років
Дружина головного тренера збірної Нідерландів Рональда Кумана повідомила про важку хворобу.
Родина нідерландського фахівця отримала погані новина. Бартіна Куман, дружина наставника збірної Нідерландів, розкрила страшний діагноз. Жінці діагностували рак грудей після того, як вона подолала хворобу 10 років тому.
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"Рак молочної залози повернувся. Я хочу відкрито поговорити про це, тому що сподіваюся, що зможу допомогти іншим жінкам із цією проблемою.
Перший раз у мене був рак у 2010 році. Мені зробили операцію, хімієтерапії та променеву терапію, після чого все пройшло. Але у 2018 році у мене з'явилася проблема в шиї, яка мене турбувала. Я думала, що це скутість у шиї. Але насправді це були метастази в хребті. Після чергової хімієтерапії я знову її подолала. Зараз новий тест показав, що рак повертається кожні три-чотири тижні", – цитує жінку AS.
Рональд Куман та Бартіна разом понад 38 років. Пара одружилася в 1985 році. Жінка Кумана попросила фахівця зосередитися на Євро-2024 і здобути титул чемпіона.
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