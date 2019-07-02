Жінка-арбітр з Бразилії отримала непристойну пропозицію

Бразильську жінку-арбітра Фернанду Коломбо запросили працювати працювати в ескорті.

"Сьогодні я отримала електронного листа, який змусив мене відчувати себе використаною, тому що воно містить аморальну пропозицію сексуального характеру.

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Я хочу сказати світу, що я просто хочу робити те, що люблю, а саме працювати в футболі та журналістиці. Будь ласка, поважайте цей вибір", – написала Коломбо в Instagram.

Жінка повідомила, що їй запропонували проводити зустрічі з чоловіками за 7 тисяч доларів.

Нагадаємо, Фернанда Коломбо раніше працювала моделлю, а кілька років тому стала лайнсменом у бразильській Серії А. Пізніше вона отримала статус арбітра ФІФА й почала працювати у ролі головного рефері.

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