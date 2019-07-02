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Жінка-арбітр з Бразилії отримала непристойну пропозицію

2 липня 15:05 4511 Читать на русском
Жінка-арбітр з Бразилії отримала непристойну пропозицію
Фернанда Коломбо / Фото Ecuavisa

Бразильську жінку-арбітра Фернанду Коломбо запросили працювати працювати в ескорті.

"Сьогодні я отримала електронного листа, який змусив мене відчувати себе використаною, тому що воно містить аморальну пропозицію сексуального характеру.

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Я хочу сказати світу, що я просто хочу робити те, що люблю, а саме працювати в футболі та журналістиці. Будь ласка, поважайте цей вибір", – написала Коломбо в Instagram.

Жінка повідомила, що їй запропонували проводити зустрічі з чоловіками за 7 тисяч доларів.

Нагадаємо, Фернанда Коломбо раніше працювала моделлю, а кілька років тому стала лайнсменом у бразильській Серії А. Пізніше вона отримала статус арбітра ФІФА й почала працювати у ролі головного рефері.

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Lamentável! Receber esse e-mail me fez sentir um lixo. Quero somente trabalhar com o que eu amo, que é futebol e jornalismo. Infelizmente esse ainda é o mundo real. I got this e-mail today which made me felt like a trash because it contains an imoral sexual proposal. I want to tell the world that I just want to do what I love which means working with football and journalism. Please, respect that! Recién he recebido este correo conteniendo una propuesta inmoral que me hizo sentir una basura. Lo único que quiero és poder trabajar con lo que amo, que és el fútbol y el periodismo. Que todos puedan respectar el camino que elegí para mi vida.

Допис, поширений Fernanda Colombo (@fernandacolomboreal)

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Світ Бразилія Фернанда Коломбо жінка-арбітр
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