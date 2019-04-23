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Жінка-арбітр вперше розсудить поєдинок Ліги 1

19:47 62 Читать на русском
Жінка-арбітр вперше розсудить поєдинок Ліги 1
Стефані Фраппар / офіційний сайт Федерації футболу Франції

Поєдинок 34-го туру французької Ліги 1 між Ам'єном і Страсбуром назавжди увійде в історію місцевого футболу.

 

Саме цей матч у ролі головного арбітра обслужить Стефані Фраппар, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

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35-річна рефері стане першою жінкою, яка відпрацює поєдинок елітного французького дивізіону. Фраппар із 2014 року судить у Лізі 2. Її призначення пов'язане з підготовкою чемпіонату світу-2019 серед жінок, який у червні-липні прийматиме Франція.

Відзначимо, що поєдинок між Ам'єном і Страсбуром відбудеться у неділю, 28 квітня, на Стад де Ла Лікорн. Початок зустрічі о 16:00.

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Теги
Франція жінка-арбітр Страсбур Страсбур Ам'єн Ам'єн Ам'єн - Страсбур
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