Жінка-арбітр вперше розсудить поєдинок Ліги 1

Поєдинок 34-го туру французької Ліги 1 між Ам'єном і Страсбуром назавжди увійде в історію місцевого футболу.

Саме цей матч у ролі головного арбітра обслужить Стефані Фраппар, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Тренер жіночої збірної Еквадору звільнений через підозру в сексуальних домаганнях

35-річна рефері стане першою жінкою, яка відпрацює поєдинок елітного французького дивізіону. Фраппар із 2014 року судить у Лізі 2. Її призначення пов'язане з підготовкою чемпіонату світу-2019 серед жінок, який у червні-липні прийматиме Франція.

Відзначимо, що поєдинок між Ам'єном і Страсбуром відбудеться у неділю, 28 квітня, на Стад де Ла Лікорн. Початок зустрічі о 16:00.

"Поклала трофей на підлогу і раптом відчула дотик Роберто Карлоса": історія Ади Хегерберг, першої жінки з Золотим м'ячем