Француженка Стефані Фраппар буде головною суддею на матчі 3 туру ЧС-2022 між Коста-Рікою та Німеччиною, інформує прес-служба ФІФА.

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Допомагати 38-річній арбітрині на лініях будуть Неуза Бек (Бразилія) і Карен Діас Медіна (Мексика). Жіночу компанію розбавить Саїд Мартінес з Гондурасу, який виконає функції резервного рефері. Фраппар на цьому Мундіалі вже двічі була четвертою арбітринею, а 1 грудня о 21:00 увійде в історію як перша жінка у ролі головного судді на матчі чемпіонату світу.

Додамо, що в Катар загалом запросили 36 головних суддів з 29 країн. Крім Фраппар, є ще дві жінки – Саліма Мукансанга з Руанди та Йошимі Ямасіта з Японії.

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