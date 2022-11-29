Жінка-арбітр вперше буде головною на матчі чемпіонату світу – подробиці історичної події
Катар таки стане свідком бодай якогось гендерного прориву у футболі.
Француженка Стефані Фраппар буде головною суддею на матчі 3 туру ЧС-2022 між Коста-Рікою та Німеччиною, інформує прес-служба ФІФА.
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Допомагати 38-річній арбітрині на лініях будуть Неуза Бек (Бразилія) і Карен Діас Медіна (Мексика). Жіночу компанію розбавить Саїд Мартінес з Гондурасу, який виконає функції резервного рефері. Фраппар на цьому Мундіалі вже двічі була четвертою арбітринею, а 1 грудня о 21:00 увійде в історію як перша жінка у ролі головного судді на матчі чемпіонату світу.
Додамо, що в Катар загалом запросили 36 головних суддів з 29 країн. Крім Фраппар, є ще дві жінки – Саліма Мукансанга з Руанди та Йошимі Ямасіта з Японії.
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