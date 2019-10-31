Жінка-арбітр показала жовту картку Кака, аби зробити селфі у матчі легенд Бразилії та Ізраїля

Матч між легендами Бразилії та Ізраїля запам'ятався курйозним випадком із легендарним Кака.

Жінка-арбітр під час товариського матчу зупинила Кака за те, що той просто біг в атаку. Рефері показала бразильцю жовту картку, а потім дістала телефон, аби зробити селфі з гравцем.

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Додамо, що у складі бразильських легенд вийшли такі гравці, як Роналдінью, Кака, Бебето, Роберто Карлос, Рівалдо, Емерсон та Сезар Семпайо, а серед ізраїльських ветеранів – Йоссі Бенаюн, Арік Бенадо та Янів Катан.

Зазначимо, що матч між легендами Бразилії та Ізраїля завершився перемогою "пентакампеонів" із рахунком 4:2.

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