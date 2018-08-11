Жилмар: Кожен день на базі їмо, жінка на кухні плаче

Бразильський наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва розповів, що відчуває себе наполовину українцем.

"Я в Україні вже вісім років, наполовину вже українець. Кожен день на базі ми їмо, жінка на кухні плаче.

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Каже, ніколи не бачила, щоб тренер поїв, сам прибрав тарілки і подякував. Це я", – розповів Жилмар прес-службі львівського клубу.

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