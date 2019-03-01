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Жилмар: Від українських клубів пропозицій немає, але я готовий

17:26 158 Читать на русском
Жилмар: Від українських клубів пропозицій немає, але я готовий
Жилмар Тадеу да Сілва/ Фото ФК Львів

Колишній тренер Львова Жилмар все ще не працевлаштувався та чекає пропозицій.

"Мій план – повернутися до роботи в цьому році. Очікую хорошої пропозиції щодо працевлаштування. На даний момент конкретики немає.

Від українських клубів пропозицій немає. Якщо надійде запрошення, я готовий. Україна – мій другий дім, хотів би тут працювати.

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Зараз перебуваю в Бразилії, відвідую футбольні матчі, беру участь у футбольних програмах на ТБ. Також почну навчання на ліцензію PRO UEFA в наступній групі", – цитує Жилмара Sportarena.

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Нагадаємо, Жилмар очолив ФК Львів у липні минулого року. Бразилець тренував команду впродовж 4 турів, після чого ФФУ виявила, що Жилмар не має необхідної ліцензії для роботи у клубі УПЛ, і контракт з тренером було розірвано.

Теги
Львів Львів Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва
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