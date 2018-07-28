Жилмар: У матчі з Динамо потрібно показати характер та дисципліну

Наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Динамо в рамках другого туру УПЛ.

"Коли ми проводили навчально-тренувальний збір і грали спаринги, команда була готова десь на 75-80%. Фінальний акорд підготовки завжди проходить через перші офіційні матчі, адже хлопцям потрібна ігрова практика. На старті сезону ми зустрілися з Арсенал-Київ, тому до поєдинку з Динамо вже підходимо в 100% готовності.

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Я задоволений тими гравцями, які є в моєму розпорядженні. Звичайно, хтось проходив з нами збори і встиг набрати оптимальну форму, а хтось тільки приєднався до нас – цим хлопцям потрібен час і індивідуальна робота. У нас на кожній позиції присутня конкуренція, тому грати буде той, хто краще тренується і готується до матчів.

Динамо – дуже складний опонент, серйозна команда, яку знають в усьому світі. Але до матчів з такими суперниками футболісти завжди підходять з максимальним настроєм.

Після поєдинку в Києві у нас був тиждень для підготовки до першого домашнього матчу. На Арені Львів буде дуже непросто, але я вірю в нашу команду. Потрібно показати характер, дисципліну, і тоді ми зможемо домогтися позитивного результату", – цитує Жилмара прес-служба львівського клубу.

Нагадаємо, матч другого туру української Прем'єр-ліги між Львовом та Динамо відбудеться сьогодні, 28 липня. Початок матчу о 19:30.

Текстову онлайн-трансляцію матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ