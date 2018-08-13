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Жилмар: Прошу вибачення, але найкращий воротар УПЛ виступає за Львів

21:52 743 Читать на русском
Жилмар: Прошу вибачення, але найкращий воротар УПЛ виступає за Львів
Жилмар Тадеу да Сілва / Фото ФК Арсенал-Київ

Бразильський наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва високо оцінив перспективи своєї команди в УПЛ.

"Я на 100 відсотків впевнений, що ми будемо боротися з лідерами. Я вірю в нашу команду і нашу роботу.

У нас є хороші футболісти. Дивлюся всі матчі УПЛ, вивчаю команди, гравців усіх позицій. Прошу вибачення, звичайно, але, наприклад, найкращий воротар виступає за Львів. Є й інші у нас виконавці, які показують високий рівень футболу.

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У нас є мета. Всі, починаючи від президента і закінчуючи адміністраторами команди, живуть виконанням цього завдання. А саме – Львів дуже хоче завершити чемпіонат на третьому місці. І мушу сказати, що з такими людьми і таким підходом до роботи, як в нашому клубі, це цілком під силу", – цитує Жилмара видання segodnya.

Нагадаємо, після 4-х турів УПЛ Львів знаходиться на 7-й сходинці, маючи в активі 4 очки.

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