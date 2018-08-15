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Жилмар продовжить тренувати Львів, незважаючи на призначення Мазяра

14:53 1102 Читать на русском
Жилмар продовжить тренувати Львів, незважаючи на призначення Мазяра
Жилмар Тадеу да Сілва / ФК Львів

Колишній наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва може продовжити керувати львівською командою.

За інформацією Tribuna, бразильський фахівець Жилмар, який нещодавно був змушений подати у відставку через відсутність тренерської ліцензії категорії PRO, продовжить працювати у ФК Львів.

Також зазначається, що Володимир Мазяр стане головним тренером команди і буде відвідувати прес-конференції та флеш-інтерв'ю. Про інші функції Мазяра у клубі поки невідомо.

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Окрім цього, також невідомо, чи буде Жилмар присутній на лавці запасних під час матчів Львова.

Нагадаємо, Жилмар покинув Львів через відсутність тренерського диплома категорії PRO.

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Головне Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва Львів Львів Володимир Мазяр Володимир Мазяр
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