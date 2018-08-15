Жилмар продовжить тренувати Львів, незважаючи на призначення Мазяра

Колишній наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва може продовжити керувати львівською командою.

За інформацією Tribuna, бразильський фахівець Жилмар, який нещодавно був змушений подати у відставку через відсутність тренерської ліцензії категорії PRO, продовжить працювати у ФК Львів.

Також зазначається, що Володимир Мазяр стане головним тренером команди і буде відвідувати прес-конференції та флеш-інтерв'ю. Про інші функції Мазяра у клубі поки невідомо.

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Окрім цього, також невідомо, чи буде Жилмар присутній на лавці запасних під час матчів Львова.

Нагадаємо, Жилмар покинув Львів через відсутність тренерського диплома категорії PRO.

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