Жилмар: Після відходу зі Львова не спав, проте я згоден з рішенням ФФУ

Колишній наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва, який пішов з тренерського містка львів'ян через відсутність тренерської ліценцзії категорії PRO, прокоментував свій відхід з клубу.
"Як я спав? А я не спав. Важко, неприємно. Але я вважаю, найголовніше – це клуб. Це не Жмлмар – це ФК Львів. Так вирішила Федерація,що я не можу далі працювати, тому що у мене немає ліцензії Pro. Це всі знають. Я теж з цим згоден. Але питання є: чому це вирішили не спочатку?
Павлов: Невже при таких результатах Львова можна позбуватися такого тренера, як Жилмар?
Так, я прийшов, але я був в Китаї, нормально працював, ще рік контракт був, коли я отримав запрошення. Я дуже радий був, бо це дуже великий крок в моїй кар'єрі. Це дуже серйозний проект. Коли я прийшов, я показував всі документи, і всі погодилися, все було нормально. Вже пройшло більше місяця, четвертий тур, і зараз, перед Шахтарем, вирішили, що я не буду далі працювати. Мені дуже важко.
Я ніколи не говорю до побачення. Ніколи. Особливо – Україні. Англійською: "Never say goodbye", тому що можна через час повернутися. Якщо так буде – я буду просто щасливий, це буде як диво", – цитує Жилмара dynamo.kiev.ua з посиланням на телеканал Футбол.
Нагадаємо, Жилмар покинув Львів через відсутність тренерського диплома категорії PRO.
Новим головним тренером Львова призначили Юрія Бакалова.
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