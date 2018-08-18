Жилмар: Після відходу зі Львова не спав, проте я згоден з рішенням ФФУ

Колишній наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва, який пішов з тренерського містка львів'ян через відсутність тренерської ліценцзії категорії PRO, прокоментував свій відхід з клубу.

"Як я спав? А я не спав. Важко, неприємно. Але я вважаю, найголовніше – це клуб. Це не Жмлмар – це ФК Львів. Так вирішила Федерація,що я не можу далі працювати, тому що у мене немає ліцензії Pro. Це всі знають. Я теж з цим згоден. Але питання є: чому це вирішили не спочатку?

Павлов: Невже при таких результатах Львова можна позбуватися такого тренера, як Жилмар?

Так, я прийшов, але я був в Китаї, нормально працював, ще рік контракт був, коли я отримав запрошення. Я дуже радий був, бо це дуже великий крок в моїй кар'єрі. Це дуже серйозний проект. Коли я прийшов, я показував всі документи, і всі погодилися, все було нормально. Вже пройшло більше місяця, четвертий тур, і зараз, перед Шахтарем, вирішили, що я не буду далі працювати. Мені дуже важко.

Я ніколи не говорю до побачення. Ніколи. Особливо – Україні. Англійською: "Never say goodbye", тому що можна через час повернутися. Якщо так буде – я буду просто щасливий, це буде як диво", – цитує Жилмара dynamo.kiev.ua з посиланням на телеканал Футбол.

Нагадаємо, Жилмар покинув Львів через відсутність тренерського диплома категорії PRO.

Новим головним тренером Львова призначили Юрія Бакалова.

Жилмар: Чому ФФУ відразу не повідомила, що я не міг працювати в УПЛ?