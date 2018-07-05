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Жилмар має чіткі ідеї, як допомогти клубу, – спортивний директор Львова

12:58 175 Читать на русском
Жилмар має чіткі ідеї, як допомогти клубу, – спортивний директор Львова
Тренерський штаб Львова / ФК Львів

Спортивний директор Львова Андрій Паньків прокоментував призначення Жилмара Тадеу да Сілви головним тренером команди.

"Це професіонал своєї справи, у якого є чіткі ідеї, як допомогти Львову бути конкурентоздатним і боротися за високі позиції в УПЛ. В Макао команда під його керівництвом гідно виступила минулого сезону, зайнявши другу сходинку.

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У Бразилії Жилмар має свою дитячу академію – Projeto Bilu. Спираємося на бачення тренера, як щодо українських гравців, так і щодо легіонерів. Із деякими бразильцями, які були на перегляді, ми підпишемо контракти", – розповів Паньків у коментарі Сегодня.

Нагадаємо, що у вівторок Жилмар Тадеу да Сілва очолив Львів, підписавши з "містянами" контракт за схемою 2+1. Попереднім місцем роботи Жилмара був Чао Пак Кей, який у сезоні-2018 виборов срібні медалі в першості Макао.

Нагадаємо, що після сезону 2017/18 Верес змінив назву на Львів, продовжить виступи в УПЛ і залишиться у Львові.

Теги
Львів Львів Андрій Паньків Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва
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