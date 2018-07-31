Жилмар: В УПЛ усі грають, як у фіналі

Головний тренер Львова Жилмар прокоментував поразку від київського Динамо в матчі 2 туру УПЛ.

"Переглянув багато моментів з нашої гри, хлопці дуже добре попрацювали, показали на полі характер. З Динамо завжди важко грати. Я вважаю, що треба ще попрацювати над фізичним рівнем підготовки. Звичайно, важко було прийняти програш, але іноді навіть при виграші є помилки. Завдання тренера вказати на них. Те, що хлопці показали на полі з київським Динамо – це великий плюс. Треба працювати, розібрали помилки та рухаємось далі. Попереду матч із Ворсклою.

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У нас є хороша група футболістів, всі молодці. Я не можу виділити одного чи двох, є хороша команда. Наприклад, лінія оборони – молодці. Олександр Бандура дуже добре себе проявив. Я вірю, що ми будемо прогресувати та все буде добре.

Футбол – це не тільки теорія. Чемпіонат тільки почався, я дивився дві гри Ворскли. Суперник програв два тури поспіль, але це не показник. У суперника хороша команда, в якій хороші футболісти та чудовий тренер з великим досвідом. У Ворскли завжди бойовий настрій на матч. В Чемпіонаті Прем’єр-ліги нема слабких команд, всі грають як у фіналі, і полтавчани не виняток", – цитує Жилмара офіційний сайт ФК Львів.

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