Жилмар хоче знову працювати в УПЛ – бразилець покинув Львів лише після чотирьох матчів

Бразильський екс-тренер ФК Львів Жилмар Тадеу да Сілва висловив бажання ще раз попрацювати в чемпіонаті України.

"Мене кликали до Бразилії, я працював у наших клубах – не хочу. Як тренер ти краще розкриєшся за кордоном. В Європі краща тактика, дисципліна, організація. Я поставив собі таку мету – працювати в Європі. Ти можеш більше навчитися, коли потрапляєш в сильний турнір.

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Пишаюся, що став першим бразильським тренером в Україні. Тут грало багато бразильців, і ніхто з них не скаже, що український футбол їх нічому не навчив. Багато з них захочуть і тренером попрацювати в Україні теж.

Як тренер я повинен розуміти будь-якого футболіста. А ось рівень – це інше. Україна і зараз має сильний чемпіонат, тут дуже цікаво працювати. Мені дуже шкода, що я тільки чотири тури пропрацював в УПЛ. Хочу ще спробувати тут свої сили. Тим більше, я живу тут, тут моя родина", – цитує Жилмара SportArena.

Нагадаємо, бразильський фахівець очолив Львів перед початком сезону 2019/20. Проте був змушений покинути клуб вже після чотирьох турів УПЛ – з'ясувалося, що Жилмар не має тренерської ліцензії належного рівня.

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