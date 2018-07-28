Наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва поділився враженнями після матчу 2-го туру УПЛ проти Динамо.

"Я б не сказав, що не вистачило концентрації. У першому таймі, можливо, ми програвали середину поля, але в другій половині було вже краще. Грати проти Динамо завжди буде важко. Хлопці молодці, дуже добре виглядали на полі.

Львів – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Неважливо, скільки додав би арбітр, ми програли останні хвилини, пропускали контратаки. Мені боляче, але це футбол. У нас немає часу, попереду – Ворскла.

Грати з Динамо можна по-різному. Сьогодні була стратегія – контратаки, адже у нас швидкі фланги.

Уже завтра будемо планувати, як грати з Ворсклою, будемо працювати. Сьогодні можу тільки поаплодувати своїй команді.

Спасибі уболівальникам, що підтримали. Це допомагає нашим гравцям.

У нас є завдання, потрібно дивитися вперед. Перша поразка, але Динамо – дуже сильна команда", – цитує Жилмара телеканал Футбол 1.