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Жилмар: Динамо – дуже сильна команда

23:10 540 Читать на русском
Жилмар: Динамо – дуже сильна команда
Жилмар Тадеу да Сілва / Фото ФК Львів

Наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва поділився враженнями після матчу 2-го туру УПЛ проти Динамо.

"Я б не сказав, що не вистачило концентрації. У першому таймі, можливо, ми програвали середину поля, але в другій половині було вже краще. Грати проти Динамо завжди буде важко. Хлопці молодці, дуже добре виглядали на полі.

Львів – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Неважливо, скільки додав би арбітр, ми програли останні хвилини, пропускали контратаки. Мені боляче, але це футбол. У нас немає часу, попереду – Ворскла.

Грати з Динамо можна по-різному. Сьогодні була стратегія – контратаки, адже у нас швидкі фланги.

Уже завтра будемо планувати, як грати з Ворсклою, будемо працювати. Сьогодні можу тільки поаплодувати своїй команді.

Спасибі уболівальникам, що підтримали. Це допомагає нашим гравцям.

У нас є завдання, потрібно дивитися вперед. Перша поразка, але Динамо – дуже сильна команда", – цитує Жилмара телеканал Футбол 1.

Україна2 тур

Львів - Динамо: Субота 28 липня 2018

Львів
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Львів - Динамо Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва Львів Львів
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