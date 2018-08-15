Жилмар: Чому ФФУ відразу не повідомила, що я не міг працювати в УПЛ?

Екс-наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва обурений діями Федерації футболу України.

"Відставка? Звичайно, це дуже неприємно. І справа не в тому, що керівництво клубу захотіло мене звільнити. Фактично, рішення щодо моєї подальшої тренерській кар'єри прийняла Федерація футболу України. Таке відчуття, що у великій футбольній родині трапилася біда – такий біль я зараз відчуваю.

Я прийшов в ФК Львів, я дуже радий, що керівництво клубу надало мені можливість бути на чолі такого великого проекту. Унікального проекту для українського футболу.

ФФУ пояснила, чому Жилмар наразі не може очолювати Львів

Поступові грамотні управлінські рішення і менеджмент за зразком європейських клубів. Як результат, ФК Львів включає в свою структуру чоловічу і жіночу команди, дитячо-юнацьку академію і активну співпрацю з міжнародними проектами. Може, це комусь заважає в Україні?

Я працював в Китаї, отримав пропозицію з України, кинув все, щоб приїхати сюди і взяти участь в дійсно великому проекті. Найбільше мене цікавить, чому Федерація відразу не повідомила клубу, що я не можу працювати головним тренером.

Мені потрібен ще рік для завершення навчання і отримання ліцензії PRO. Я дзвонив в центр ліцензування ФФУ ще в січні: мені сказали, що на навчання на ліцензію PRO в цьому сезоні вже немає місць.

У будь-якому випадку, на початку сезону, під час заявки, клуб подав мої документи до вищих органів, а відповідь на наш запит прийшов лише зараз. Чому зараз, перед матчем з Шахтарем? Чому не тоді, коли я підписував контракт?

"Ми звернулися до ФФУ щодо Жилмара ще перед початком сезону", – Львів пояснив, чому звільнив головного тренера

У мене ліцензія А УЄФА, я можу працювати в якості асистента і сидіти на тренерській лавці, але не можу брати участі в прес-конференціях. Але також і тренерська ліцензія, видана Бразильською тренерської асоціацією, що дозволяє працювати головним тренером на професійному рівні.

Зараз найкращий час для того, щоб говорити, а не мовчати. Україна – футбольна країна, з сильною національною збірною та тренером Андрієм Шевченком, з конкурентною Прем'єр-лігою, де грають такі відомі в Європі клуби, як Динамо і Шахтар. Але український футбол повинен прогресувати, а для цього потрібні докорінні зміни. І, в першу чергу, вони повинні стосуватися верхів – тих, хто приймають рішення. Якщо це будуть робити професійні менеджери, тоді і буде результат", – розповів Жилмар для Sport.ua.

Нагадаємо, нещодавно Жилмар покинув Львів через відсутність тренерського диплома категорії PRO.