Досвідчений фахівець підписав контракт з Аль-Насром – третьою командою аравійського чемпіонату, стверджує португальське видання Record.

Яремчук влітку отримає нового тренера – Бенфіку очолить цікавий німецький фахівець

За інформацією джерела, в новому клубі Жезус зароблятиме близько 11 мільйонів доларів за сезон. В Саудівській Аравії португалець вже працював у сезоні 2018/19, вигравши Суперкубок країни на чолі Аль-Хіляля.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Жорже Жезуш покинув Бенфіку. Очікувалося, що він очолить один із бразильських клубів, але фахівець відхилив кілька пропозицій.

ЧС-2022: експрес-представлення учасників Мундіалю – визначено кошики перед жеребкуванням