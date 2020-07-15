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Жезуш близький до повернення в Бенфіку

11:24 - Читать на русском
Жезуш близький до повернення в Бенфіку
Жорже Жезуш / Сайт Бенфіки

Жорже Жезуш після двох років роботи за кордоном знову очолить Бенфіку.

65-річний фахівець стане тренером лісабонського гранда в наступному сезоні, стверджує ZeroZero з посиланням на SportTV.

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Жезуш провів надуспішну кампанію з Фламенго, вигравши Копа Лібертадорес і ставши чемпіоном Бразилії. Втім, епдемія коронавірусу в країні створила невизначеність щодо відновлення футбольних змагань, тому португалець збирається повернутися на батьківщину. Тут і з'явився варіант з Бенфікою, яку Жезуш вже очолював з 2009 по 2015 роки.

Поточний сезон видався для "орлів" провальним. Бенфіка практично не має шансів наздогнати Порту в чемпіонаті Португалії, а з єврокубків вилетіла ще в лютому – поразка від Шахтаря на стадії 1/16 фіналу ЛЄ.

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Теги
Португалія Фламенго Фламенго Жорже Жорже Жезуш Бенфіка Бенфіка
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