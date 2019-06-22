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Жезус вирішив змінити ігровий номер – Манчестер Сіті повідомив про це ефектним відео

18:48 389 Читать на русском
Жезус вирішив змінити ігровий номер – Манчестер Сіті повідомив про це ефектним відео
Габріел Жезус / фото із соцмереж

Манчестер Сіті оригінально повідомив про зміну номера на футболці нападника команди Габріеля Жезуса.

У сезоні-2019/20 бразилець буде виступати у футболці з цифрою "9" на спині, повідомляє прес-служба чемпіонів Англії. Колишнім номером гравця був 33-й.

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"Для мене буде честю носити футболку Ман Сіті з дев'ятим номером. Сподіваюся забити якомога більше голів у наступному сезоні і допомогти команді завоювати якомога більше трофеїв", – заявив 22-річний нападник.

У минулому сезоні Жезус в 29 матчах (8 – в основі) англійської Прем'єр-ліги забив 7 м'ячів і віддав 3 асисти.

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