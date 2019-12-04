toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Жезус випередив Вілліана у рейтингу найрезультативніших бразильців АПЛ

10:30 296 Читать на русском
Жезус випередив Вілліана у рейтингу найрезультативніших бразильців АПЛ
Габріел Жезус / Getty images

Форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус допоміг своїй команді перемогти Бернлі в рамках 15-го туру АПЛ.

89’ Роббі Бреді
 
Габріел Жезус 24’
Габріел Жезус 50’
Родріго Ернандес 69’
Ріяд Марез 87’
24’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
69’ Родріго Ернандес
87’ Ріяд Марез
89’ Роббі Бреді

Бразилець у звітному матчі записав у свій актив дубль. Це його 31-й і 32-й голи в поєдинках чемпіонату Англії.

Бернлі – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Тепер Жезус одноосібно посідає третє місце рейтингу найрезультативніших бразильців АПЛ. Більше забивали тільки гравці Ліверпуля Роберто Фірміно (52) і Філіппе Коутінью (41). Цікаво, що Габріел випередив екс-гравця Шахтаря Вілліана, який зараз виступає за Челсі.

Додамо, що в нинішньому сезоні Жезус провів за Манчестер Сіті 12 матчів у чемпіонаті Англії, в яких забив 5 голів та став автором двох результативних передач.

Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бернлі на виїзді

blog_ava
Де Пена зізнався, що Євромайдан спонукав його поважати українців
08:58
1253
Теги
Вілліан Вілліан Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бразилія Бразилія Англія Габріел Жезус Габріел Жезус Бернлі - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо підписало бельгійського форварда
    Україна — 3 груд23711 Динамо підписало бельгійського форварда
10
год
:
14
хв
Манчестер Юнайтед
21:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук