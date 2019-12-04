Жезус випередив Вілліана у рейтингу найрезультативніших бразильців АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус допоміг своїй команді перемогти Бернлі в рамках 15-го туру АПЛ.

Бразилець у звітному матчі записав у свій актив дубль. Це його 31-й і 32-й голи в поєдинках чемпіонату Англії.

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Тепер Жезус одноосібно посідає третє місце рейтингу найрезультативніших бразильців АПЛ. Більше забивали тільки гравці Ліверпуля Роберто Фірміно (52) і Філіппе Коутінью (41). Цікаво, що Габріел випередив екс-гравця Шахтаря Вілліана, який зараз виступає за Челсі.

Додамо, що в нинішньому сезоні Жезус провів за Манчестер Сіті 12 матчів у чемпіонаті Англії, в яких забив 5 голів та став автором двох результативних передач.

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