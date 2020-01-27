Жезус відреагував на рішення Гвардіоли позбавити його права виконувати пенальті в Манчестер Сіті

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус з розумінням ставиться до втрати статусу головного виконавця пенальті у манкуніанському клубі.

"Зазвичай тренер кладе аркуш паперу в роздягальні перед грою, де написано, хто буде виконувати пенальті. У минулому матчі і зазвичай пенальтистом був я, але цього разу право виконати пенальті дісталося Гюндогану.

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Такий футбол. Іноді потрібно зупинитися, стати кращим і повернутися сильним. На тренуваннях я б'ю пенальті і забиваю більше, ніж мажу. Якщо б'ю п'ять, то не забиваю в одному випадку, іноді обходжуся без промахів.

Але в іграх все інакше. У цьому сезоні я тричі виконував пенальті – два за Сіті і один за збірну Бразилії – і не забив всі три. Коли змарнував три пенальті, то наступний виконуватимеш під тиском. Це виклик. У розумі я тримаю, що мені потрібно більше тренуватися і, звичайно, ставати кращим", – цитує Жезуса ESPN.

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Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії проти Фулхема (4:0) головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не довірив бразильцю виконання пенальті, віддавши перевагу Ілкаю Гюндогану, який реалізував удар з одинадцятиметрової позначки.