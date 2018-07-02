Жезус: Те, що робить Неймар, робить весь світ

Нападник збірної Бразилії Габріел Жезус прокоментував перемогу своєї збірної у 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Мексики (2:0).

"У Мексики був хороший захист. Ми не велись на провокації з їхнього боку. Ми повинні грати в наш футбол. Я спокійний, щасливий і зосереджений, що граю в цій команді. Ми творимо історію, вже потрапили в 1/4, хоча це було нелегко.

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З завтрашнього дня розпочнемо підготовку до наступного матчу. Кожен матч на цьому Мундіалі був непростим, а цей поєдинок – найважчий. Мексика постійно закривалась, добре працювала з м'ячем, виконувала хороші паси, проте ми скористалися шансом.

Не було провокацій, це футбол. Те, що робив Неймар, робить весь світ, це нормально. Ми не бачимо в цьому ніякої провокації", – цитує Жезуса Championat.

Нагадаємо, Бразилія обіграла Мексику в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:0. Дивіться відео голів та огляд матчу.

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