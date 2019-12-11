Жезус став наймолодшим бразильцем, який забив 10 голів у ЛЧ – форвард Манчестер Сіті перевершив досягнення Неймара

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус відзначився трьома забитими голами у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

Ці взяття воріт стали 10, 11 та 12 для бразильського нападника у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Таким чином він став наймолодшим бразильцем в історії турніру, який досяг гольового показника у 10 голів – 22 роки і 252 дні, інформує Opta.

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До слова, нападник "містян" випередив свого партнера по національній збірній Бразилії Неймара. Зірковий форвард забив свій 10-й гол в Лізі чемпіонів у віці 23 роки і 75 днів.

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