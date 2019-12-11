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Жезус став наймолодшим бразильцем, який забив 10 голів у ЛЧ – форвард Манчестер Сіті перевершив досягнення Неймара

21:13 64 Читать на русском
Жезус став наймолодшим бразильцем, який забив 10 голів у ЛЧ – форвард Манчестер Сіті перевершив досягнення Неймара
Габріел Жезус та Хосеп Гвардіола / Sky Sports

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус відзначився трьома забитими голами у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

10’ Дані Ольмо
 
Габріел Жезус 34’
Габріел Жезус 50’
Габріел Жезус 54’
10’ Дані Ольмо
34’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
54’ Габріел Жезус

Ці взяття воріт стали 10, 11 та 12 для бразильського нападника у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Таким чином він став наймолодшим бразильцем в історії турніру, який досяг гольового показника у 10 голів – 22 роки і 252 дні, інформує Opta.

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До слова, нападник "містян" випередив свого партнера по національній збірній Бразилії Неймара. Зірковий форвард забив свій 10-й гол в Лізі чемпіонів у віці 23 роки і 75 днів.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Габріел Жезус Габріел Жезус Динамо Загреб - Манчестер Сіті Неймар Неймар
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