Жезус пояснив, чим Зінченко схожий на бразильця

Форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус поділився враженнями від свого українського одноклубника Олександра Зінченка.

"Він дуже щасливий, весь час – це незвично. Цим він відрізняється від інших.

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Це ми, бразильці, схильні бути щасливими, веселитися, співати і танцювати. Хоч він і не мій співвітчизник, але поводиться так само – теж постійно отримує задоволення від життя. Зінченко – крутий хлопець", – сказав Жезус в ефірі ТК Футбол 1.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Олексанр Зінченко провів 7 матчів. Зараз українець відновлюється після операції.

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