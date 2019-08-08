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Жезус отримав серйозне покарання за агресію у фіналі Копа Амеріка

14:17 424 Читать на русском
Жезус отримав серйозне покарання за агресію у фіналі Копа Амеріка
Габріел Жезус / AFP

КОНМЕБОЛ вирішив покарати форварда збірної Бразилії Габріела Жезуса за вчинений після свого вилучення у фіналі Копа Амеріка безлад.

15’ Евертон
45+2’ Габріел Жезус
70’ Габріел Жезус
90’ Рішарлісон
 
Паоло Ґерреро 44’
15’ Евертон
44’ Паоло Ґерреро
45+2’ Габріел Жезус
70’ Габріел Жезус
90’ Рішарлісон

22-річний нападник отримав дискваліфікацію на 2 місяці в матчах бразильської збірної, а також оштрафований на 30 тисяч доларів. Про це повідомляє Globo Esporte.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019

Нагадаємо, що у фіналі Копа Амеріка проти команди Перу (3:1) Жезус отримав червону картку на 70-й хвилині. Покидаючи поле, він вдарив кулаком у будку, в якій сиділи делагати матчу, а потім штовхнув стійку з апаратурою системи VAR. Пізніше бразилець потрапив в об'єктиви камер, коли плакав у підтрибунному приміщенні.

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Теги
Світ Бразилія Бразилія Копа Амеріка Габріел Жезус Габріел Жезус Копа Амеріка-2019 Бразилія - Перу
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