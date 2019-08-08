Жезус отримав серйозне покарання за агресію у фіналі Копа Амеріка

КОНМЕБОЛ вирішив покарати форварда збірної Бразилії Габріела Жезуса за вчинений після свого вилучення у фіналі Копа Амеріка безлад.

22-річний нападник отримав дискваліфікацію на 2 місяці в матчах бразильської збірної, а також оштрафований на 30 тисяч доларів. Про це повідомляє Globo Esporte.

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Нагадаємо, що у фіналі Копа Амеріка проти команди Перу (3:1) Жезус отримав червону картку на 70-й хвилині. Покидаючи поле, він вдарив кулаком у будку, в якій сиділи делагати матчу, а потім штовхнув стійку з апаратурою системи VAR. Пізніше бразилець потрапив в об'єктиви камер, коли плакав у підтрибунному приміщенні.