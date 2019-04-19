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Жезус і Сане хочуть влітку покинути Манчестер Сіті

20:23 570 Читать на русском
Жезус і Сане хочуть влітку покинути Манчестер Сіті
Лерой Сане і Габріел Жезус / соцмережі

Відразу кілька футболістів Манчестер Сіті можуть покинути клуб після закінчення нинішнього сезону.

Нападники Лерой Сане і Габріел Жезус незадоволені своїм становищем в Манчестер Сіті і хочуть покинути команду, повідомляє El Chiringuito.

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Обидва в поточному сезоні регулярно опиняються на лаві для запасних. Жезус вийшов в старті лише у восьми матчах АПЛ, а 18 разів виходив на заміну. Сане ж просидів у запасі і не з'явився на полі в чотирьох з останніх восьми матчів команди в АПЛ.

ЗМІ впевнені, що запит Сане і Жезуса щодо зміни клубної прописки призведе до того, що з аналогічними вимогами виступить ще низка футболістів "містян", переконаних у тому, що Гвардіола не розраховує на них у майбутньому.

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Теги
Англія Лерой Сане Лерой Сане Манчестер Сіті Манчестер Сіті Габріел Жезус Габріел Жезус
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