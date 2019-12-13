Жезус – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Завершився 6-й тур групового етапу ЛЧ. Час визначати найкращих.

Манчестер Сіті на виїзді розгромив загребське Динамо (4:1) в рамках останнього туру групового етапу ЛЧ. Хет-триком у матчі відзначився форвард "містян" Габріел Жезус.

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Саме 22-річний бразилець став найкращим гравцем 6-го туру ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА. У цій номунації Габріел обійшов нападника ПСЖ Неймара, вінгера Атлетіко Жоау Феліша та форварда Наполі Аркадіуша Міліка.

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