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Жезус – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

14:22 24 Читать на русском
Жезус – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів
Габріел Жезус / Фото Goal

Завершився 6-й тур групового етапу ЛЧ. Час визначати найкращих.

10’ Дані Ольмо
 
Габріел Жезус 34’
Габріел Жезус 50’
Габріел Жезус 54’
Філ Фоден 84’
10’ Дані Ольмо
34’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
54’ Габріел Жезус
84’ Філ Фоден

Манчестер Сіті на виїзді розгромив загребське Динамо (4:1) в рамках останнього туру групового етапу ЛЧ. Хет-триком у матчі відзначився форвард "містян" Габріел Жезус.

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Саме 22-річний бразилець став найкращим гравцем 6-го туру ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА. У цій номунації Габріел обійшов нападника ПСЖ Неймара, вінгера Атлетіко Жоау Феліша та форварда Наполі Аркадіуша Міліка.

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