Жеваго: Отримали мільйонні збитки через те, що Арсенал за 48 годин до матчу не приїхав до Полтави

Президент Ворскли Констянтин Жеваго розповів про фінансові втрати команди через проведення матчу проти Арсенала у Києві.

"Чому Ворскла не може перемагати Спортінг? Безумовно, важко грати з Арсеналом, але не святі горшки ліплять. Без поразок не буває перемог. Навіть маючи такі поразки, ми кожен раз налаштовуємося на нову, переможну гру.

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Ми вкладаємо ресурси в стадіон, упорядковуємо інфраструктуру, яка повинна відповідати стандартам УЄФА. Робимо це раз і на багато років. Не можна сказати, що ми хочемо повернути всі гроші за рахунок одного сезону. Звичайно, ми вклали набагато більше, ніж отримали.

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Отримали величезні збитки, які вимірюються мільйонами гривень, через те, що Арсенал за 48 годин до гри не приїхав до Полтави. Це міг бути перший раз за багато років, коли стадіон був би заповнений, люди б отримали задоволення, в Полтаву приїхали б туристи", – сказав Жеваго в коментарі клубному телебаченню Ворскли.