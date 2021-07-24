Жетису припинив співпрацю з українським форвардом через 5 днів після підписання
17:04 - Читать на русском
Юрій Захарків дуже швидко попрощався з казахським клубом.
Український нападник Юрій Захарків покинув ФК Жетису через 5 днів після підписання контракту, повідомляє Meta-ratings.
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Причини припинення співпраці не розголошуються. Попереднім клубом Юрія був ФК Львів, за який він провів у минулому сезоні 8 матчів. Захарків є вихованцем Карпат, свого часу виступав за Тернопіль, СК Дніпро-1 та Олімпік.
За підсумками минулого сезону казахської першості Жетису покинув елітний дивізіон.
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