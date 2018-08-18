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Жервінью перейшов в Парму, Тонеллі – в Сампдорію

06:00 4 Читать на русском
Жервінью перейшов в Парму, Тонеллі – в Сампдорію
Жервінью / фото: ФК Парма

Захисник Лоренцо Тонеллі та форвард Жервінью знайшли нові місця продовження кар'єри.

Сампдорія на рік орендувала захисника Наполі Лоренцо Тонеллі за 500 тисяч євро. Наступного літа генуезці повинні викупити гравця за 7,5 млн євро.

Тонеллі за два сезони в Наполі провів лише 7 матчів в Серії А, забив 3 голи і отримав 2 жовті картки.

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Парма оголосила про підписання трудової угоди із Жервінью. 31-річний форвард перейшов в італійський клуб на правах вільного агента і підписав контракт до літа 2021 року.

Попереднім клубом івуарійця був Хебей Чайна Форчун. У чемпіонаті Китаю Жервінью провів 29 матчів, забив 4 м'ячі і віддав 7 гольових передач.

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