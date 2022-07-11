Захисник Людвіг Аугустінссон переїхав з одного топ-чемпіонату Європи в інший.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про річну оренду шведа у Севільї. Бірмінгемці матимуть право викупу за 4,5 млн євро.

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Рік тому Севілья придбала Аугустінссона у Вердера за 5,5 млн євро. Лівий захисник відіграв за андалусійців 27 матчів і відзначився одним асистом. Вже цього літа 28-річний латераль вирішив приєднатися до 14-ї команди АПЛ замість виступів у груповому етапі ЛЧ.

Додамо, що Аугустінссон є основним гравцем збірної Швеції (46 матчів, 2 голи). Зокрема, вилітав від України на стадії 1/8 фіналу Євро-2020.

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