У італійця зіпсувалися стосунки з головним тренером. Клуб став на бік Жозе Моурінью, тому намагався продати 23-річного італійця. Коли ж трансфер зірвався, наставник просто виключив Дзаньйоло зі складу команди і перевів у резерв.

На жаль, він залишається": Моурінью вирішив покарати лідера Роми, якого не вдалося продати

Футболіст не готовий залишати такі дії без реакції, стверджує IL Messaggero. За інформацією джерела, Дзаньйоло та його оточення думають над тим, аби подати судовий позов. Ромі інкримінують психологічний тиск і залякування щодо гравця, який не виконав вимог клубу.

Нагадаємо, в січні на Дзаньйоло було два претенденти. Ніколо хотів перейти в Мілан, але куди кращі умови пропонував Борнмут. Рома тиснула, аби гравець прийняв пропозицію "вишень", але той хотів залишитися в Італії.

Трансферний дедлайн, зима 2023: Забарний і 2 українці закордоном, рекордна бомба від Челсі та курйоз