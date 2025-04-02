"Я в шість років почав курити. І от як тоді вперше закурив, то й востаннє бачив цигарку. У дворі посварився з другом, а він пішов і розповів батькам.

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В мене тато великий був. Пам’ятаю, вийшов мені назустріч і так дав по руках, що вони в мене ледве не відпали. І через місяць-два він мене віддав на футбол", – сказав Насонов у інтервʼю Українському футболу.

До слова, Олександр залишив ЛНЗ після приходу в команду Романа Григорчука. Наразі досвідчений захисник виступає за аматорський клуб Лісне з Київщини.

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