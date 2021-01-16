Нападник Динамо Жерсон Родрігес тепер має композицію, написану на його честь.

Реп-виконавець Jayo Brudjez разом із Jah Arrogante випустили трек, який носить ім'я GR10 "Gerson Rodrigues". Наразі композиція на YouTube-каналі співака зібрала трохи більше ніж 4 тисяч переглядів. Реліз відбувся учора, 15 січня.

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Зауважимо, що участь у зйомках кліпу для пісні особисто взяв 25-річний нападник збірної Люксембургу.

До слова, у Динамо Жерсон перебрався влітку 2019-го. Однак футболіст не зміг знайти спільну мову з Олександром Хацкевичем і лише через півроку вирушив у турецький Анакарагюджю, де виступав на правах оренди. З приходом у Київ Мірчі Луческу нападник отримав другий шанс. У нинішньому сезоні Жерсон зіграв за Динамо 18 матчів, у яких забив 4 голи.

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