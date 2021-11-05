Франція, 13 тур

Ланс – Труа – 4:0

Голи: Калімуендо, 14, Саїд, 29, Клаусс, 35, Франковскі, 61

Жерсон Родрігес, який грає за Труа на правах оренди з Динамо, оговтався від мікротравми і повернувся у стартовий склад своєї команди. Щоправда, зарадити принизливій поразці люксембуржець не зумів.

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Ланс, який став головною сенсацією початку нинішнього сезону, підтвердив, що заслужено перебуває серед лідерів чемпіонату. "Червоно-золоті" не залишили жодних шансів чинному переможцю Ліги 2, забивши у ворота суперника чотири "сухих" м'ячі.

Завдяки цій перемозі Ланс набрав 24 очки та бодай тимчасово повернувся на другу сходинку турнірної таблиці. Труа з 13-ма пунктами у своєму активі залишився 14-м.

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