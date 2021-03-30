Форвард Динамо та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес зумів результативно запам'ятатись у матчі з чинними чемпіонами Європи.

Люксембург та Португалія жваво розпочали матч, але відзначитись першими вдалось команді Люка Хольца.

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Головним героєм став Жерсон Родрігес. Люксембург погано розіграв кутовий, але розпочав атаку другим темпом. Сінані подав у штрафний, де форвард Динамо головою знайшов м'яч, забивши у ворота Роналду і Ко. До слова, у попередньому матчі Жерсон голом приніс перемогу над Ірландією (1:0).

Цікаво, що у стартовому складі Люксембургу вийшов й інший гравець з УПЛ – Олів'є Тілль, який грає за полтавську Ворсклу.

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