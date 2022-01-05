Нападник Труа Жерсон Родрігес, схоже, не дуже зацікавлений у грі за цей клуб.

Напередодні Труа відновив тренувальний процес. Після невеличких канікул команда повернулася вже з новим наставником.

Труа офіційно змінив наставника

Це могло б стати шансом для Жерсона Родрігеса, яким був незадоволений Лоран Батлес. Однак люксембуржець з першого дня ризикує потрапити в опалу. Річ у тім, що форвард запізнився на перше тренування у 2022 році, приєднавшись до партнерів на цілу годину пізніше, повідомляє L’Est-éclair.

Видання зазначає, що Жерсон перепросив у партнерів за свій вчинок. Водночас Труа продовжить шукати шляхи, щоб попрощатися з люксембуржцем, права на якого належать Динамо.

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