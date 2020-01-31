Жерсон Родрігес звернувся до фанатів Динамо після переходу в Анкарагюджю

Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який до закінчення сезону виступатиме на правах оренди за Анкарагюджю, поділився емоціями після відходу з київського клубу.

"Я хочу подякувати за підтримку фанатам Динамо і клубній сім'ї. Мій вибір був важким, але він дозволить мені знову грати, працювати і бути сильним. А потім повернутися в Динамо сильнішим. Ну і, звичайно ж, забивати голи і насолоджуватися футболом. Велике спасибі вам", – сказав Родрігес в інстаграмі.

Жерсон Родрігес покинув Динамо та приєднався до Анкарагюджю

Нагадаємо, Жерсон Родрігес приєднався до турецької команди на правах оренди до завершення сезону 2019/20. Про наявність права викупу не повідомляється.

Зазначимо, що контракт 24-річного форварда збірної Люксембургу з Динамо розрахований до літа 2024 року.

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