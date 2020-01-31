toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗИМОВІ ЗБОРИ

Жерсон Родрігес звернувся до фанатів Динамо після переходу в Анкарагюджю

22:04 364 Читать на русском
Жерсон Родрігес звернувся до фанатів Динамо після переходу в Анкарагюджю
Жерсон Родрігес / Eurosport

Нападник Динамо Жерсон Родрігес, який до закінчення сезону виступатиме на правах оренди за Анкарагюджю, поділився емоціями після відходу з київського клубу.

"Я хочу подякувати за підтримку фанатам Динамо і клубній сім'ї. Мій вибір був важким, але він дозволить мені знову грати, працювати і бути сильним. А потім повернутися в Динамо сильнішим. Ну і, звичайно ж, забивати голи і насолоджуватися футболом. Велике спасибі вам", – сказав Родрігес в інстаграмі.

Жерсон Родрігес покинув Динамо та приєднався до Анкарагюджю

Нагадаємо, Жерсон Родрігес приєднався до турецької команди на правах оренди до завершення сезону 2019/20. Про наявність права викупу не повідомляється.

Зазначимо, що контракт 24-річного форварда збірної Люксембургу з Динамо розрахований до літа 2024 року.

Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?

blog_ava
Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – LIVE
20:14
5344
Теги
Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Анкарагюджю Анкарагюджю Динамо Динамо Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – LIVE
    Світ — 20:145326 Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – LIVE
16
год
:
16
хв
Лестер Сіті
14:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук