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Жерсон Родрігес займається пошуком нового клубу, – ЗМІ

17:36 1253 Читать на русском
Жерсон Родрігес займається пошуком нового клубу, – ЗМІ
Жерсон Родрігес / фото ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Жерсон Родрігес близький до відходу з київського клубу в зимове трансферне вікно.

"Київське Динамо більше не розраховує на свого літнього новачка з Люксембургу Жерсона Родрігеса. Футболіст разом зі своїм агентом займається пошуком нового клубу для подальшої оренди", – йдеться на офіційному телеграм-каналі Шахових.

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Раніше повідомлялося, що Жерсон переведений в дубль, а Динамо планує знайти для нього новий клуб. Також була інформація, що гравця збірної Люксембургу викривали в порушеннях режиму.

До слова, на рахунку Родрігеса 8 матчів у складі Динамо в УПЛ та лише 2 голи в активі.

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