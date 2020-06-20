Жерсон Родрігес зацікавив ще один топ-клуб – за форвардом Динамо вишиковується черга з грандів

Форвард збірної Люксембургу Жерсон Родрігес може залишитись у турецькій Суперлізі.

Люксембурзький нападник турецького Анкарагюджу Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, зацікавив ще один гранд, повідомляє видання Fotomac.

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Скандальний 25-річний форвард потрапив до сфери інтересів Галатасарая. Стамбульський клуб, який найближчим часом має намір ввести режим максимально можливої ​​економії фінансів, все одно мусить підсилюватись і розглядає недорогі варіанти.

Зазначається, що Жерсон Родрігес підходить під концепцію покупки футболістів з невисокою вартістю, якої збирається дотримуватися Галатасарай. Очікується, що боси турецького гранда найближчим часом вийдуть на контакт з Динамо, аби обговорити перехід норовливого футболіста.

До слова, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про предментий інтерес до форварда Динамо з боку французького Монако.

Нагадаємо, Жерсон Морено перейшов у Динамо в серпні 2019 року з японського Джубіло Івата за 2 млн євро. Нині 24-річний футболіст виступає на правах оренди у турецькій Суперлізі. У поточному сезоні у складі своєї команди провів 8 поєдинків, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,4 млн євро.

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