Жерсон Родрігес зацікавив ще один клуб, Динамо розпочало перемовини, – ЗМІ

Представник другого турецького дивізіону вже розпочав перемовини з Динамо щодо переходу 25-річного нападника збірної Люксембургу, повідомляє Süper Lig Yolu.

Жерсон Родрігес отримає шанс залишитися в Динамо – відомі умови

Детальнішої інформації наразі немає. Як відомо, у другій частині сезону 2019/20 Жерсон доволі вдало виступав на правах оренди за Анкарагюджю (6 голів у 11 матчах), проте був відрахований з команди після бійки з одноклубником. Наразі нападник перебуває в Києві та тренується з Динамо, але його перспективи в Україні залишаються невідомими. Раніше у послугах Родрігеса були зацікавлені турецькі Ерзурум, Гезтепе і Бешикташ.

До слова, у складі Адана Деміспор раніше виступав Олександр Гладкий, але у 2020 році українець жодного разу не потрапив навіть до заявки.

Контракт Жерсона з Динамо розрахований до 30 червня 2024-го.

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