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Жерсон Родрігес зацікавив аутсайдера турецької Суперліги, – ЗМІ

15:55 699 Читать на русском
Жерсон Родрігес зацікавив аутсайдера турецької Суперліги, – ЗМІ
Жерсон Родрігес / ФК Динамо

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес, який не поїхав на тренувальний збір із основою, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Опальний форвард "біло-синіх" може підсилити Анкарагюджю. Про це повідомляє Transfer Merkezi.

Динамо офіційно визначилося з усіма суперниками на другому тренувальному зборі

За інформацією видання, турецький клуб уже досягнув згоди з Динамо щодо трансферу. Тепер Родрігес повинен пройти медогляд у Туреччині. Наразі невідомо, чи люксембуржець гратиме в тамтешній Суперлізі на правах оренди, чи Анкарагюджю викупить права на вінгера. Його контракт із Динамо чинний до літа 2024 року.

Жерсон Родрігес став гравцем Динамо минулого літа, проте не зміг закріпитися у першій команді через конфлікт із Олексієм Михайличенком. В активі нападника 14 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 м'ячі.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Анкарагюджю Анкарагюджю Динамо Динамо Туреччина Трансфери Динамо Київ
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