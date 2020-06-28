Жерсон Родрігес запалив у Туреччині – черговий гол та вилучення у матчі проти претендента на чемпіонство

Анкарагюджю зіграв унічию з Трабзонспором в 29-му турі турецької Суперліги. Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, забив гол та отримав червону картку.

Чемпіонат Туреччини, 29 тур

Трабзонспорт – Анкарагюджю – 1:1

Голи: Серлот, 3 – Жерсон Родрігес, 63 (пен)

Вилучення: Жерсон Родрігес, 82

Трабзонспор, який після 28-ми турів посідав друге місце в чемпіонаті, приймав аутсайдера Анкарагюджю. Вже дебюті господарі вийшли вперед – Серлот розстріляв ворота метрів з 5-ти. У другому таймі столична команда відігралася. Жерсон Родрігес реалізував пенальті, призначений за гру рукою. Це вже 5-й гол 25-річного люксембуржця у 10-ти матчах. Також в його активі 2 асисти.

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Щоправда, орендований у Динамо форвард відзначився і зі знаком "мінус". На 82-й хвилині Жерсон отримав другу жовту картку та був вилучений за фол у центрі поля. В наступному поєдинку проти Аланьяспора Родрігес не зіграє.

До слова, Трабзонспор після цієї осічки з аутсайдером втратив шанс вийти в лідери та ризикує відпустити Башакшехір. Анкарагюджю все ще в зоні вильоту – відставання від рятівної зони складає 3 пункти.

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Відео гола Жерсона:

Відео вилучення Жерсона: