Жерсон Родрігес: Я мрію грати в Лізі чемпіонів, і у мене гарне передчуття

Новачок київського Динамо Жерсон Родрігес випромінює оптимізм перед матчем проти Брюгге в Лізі чемпіонів.

"Завтра у нас дуже важлива гра і я хочу її виграти. Знову забити? Я готовий зробити все від себе залежне. Я намагаюся забивати та створювати моменти для партнерів. І якщо вся команда належним чином спрацює – ми можемо досягнути результату.

У мене хороші передчуття. Команда почувається добре, ми підготувалися добре. Ми всі готові до завтрашнього матчу з Брюгге та зробимо максимум.

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Так, я розумію, що від мене хочуть у новій команді. Тренер багато говорить зі мною, щоб допомогти мені, бо я новий гравець. Він пояснює мені, що я маю робити на полі.

Де мені зручніше грати: в центрі нападу чи на фланзі? Так, мені подобається грати зліва, тому що я креативний гравець, швидкий. Та в центрі я також можу допомогти команді, і віддам усього себе. Я можу забити багато голів у центрі нападу.

Чи мрію я про Лігу чемпіонів? Так, це моя мрія, і я хочу зробити це завтра", – сказав Жерсон Родрігес журналістам перед початком тренування Динамо у понеділок.

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Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Брюгге у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться завтра, 13 серпня. Початок запланований на 20:30.