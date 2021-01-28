Жерсон Родрігес влаштував собі розкішний відпочинок в ОАЕ
11:08 - Читать на русском
Нападник Динамо Жерсон Родрігес також не одразу повернувся до Києва після тренувального збору.
Люксембуржець у своєму Instagram виклав світлину, де він сидить на даху розкішної Lamborghini Aventador на фоні хмарочосів Дубая.
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Додамо, що Жерсон вже повернувся до Києва, про що свідчать сторіс із його Instagram. Родрігес не єдиний динамівець, який залишився в ОАЕ на вихідні – Де Пена та Дуелунд також влаштували собі яскравий відпочинок.
До слова, у нинішньому сезоні Жерсон зіграв за Динамо 18 матчів, у яких забив 4 голи.
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