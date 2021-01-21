"Я щасливий, що ми повернулися до такого насиченого графіку тренувань після кількох місяців перерви. Тренування нелегкі, але дуже корисні, продуктивні. Ми додаємо не тільки в фізичному стані, але і в ігровому. Я відчуваю задоволення від тренувань кожен день.

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Містер хоче, аби ми повторювали певні дії багато разів, аби це залишилося в нашій голові, у пам’яті, і потім ми використовували ці набуті навички в іграх. Вважаю, що це корисна тактика – коли ти вириваєшся з глибини та граєш на випередження. Якщо суперник щільно пресингує, наш гравець переводить м’яч до вільної зони, і ми продовжуємо контролювати гру.

На тренуванні, можливо, я десь діяв агресивно… Але ж це футбол – гра, у якій кожен прагне перемагати. Іноді ми стаємо занадто емоційними. Але щойно ми залишаємо поле, настрій змінюється, адже команда – це майже те саме, що родина. На тренуванні я забив головою. Я повинен більше тренувати та вдосконалювати гру головою. Працюватиму над цим компонентом та сподіваюся, що заб’ю гол ударом головою і під час матчу", – розповів Родрігес в коментарі офіційному сайту Динамо.

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