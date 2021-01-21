Жерсон Родрігес виділив компонент, в якому хоче вдосконалитись
Форвард Динамо Жерсон Родрігес розповів про підготовку команди та свої особисті цілі.
"Я щасливий, що ми повернулися до такого насиченого графіку тренувань після кількох місяців перерви. Тренування нелегкі, але дуже корисні, продуктивні. Ми додаємо не тільки в фізичному стані, але і в ігровому. Я відчуваю задоволення від тренувань кожен день.
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Містер хоче, аби ми повторювали певні дії багато разів, аби це залишилося в нашій голові, у пам’яті, і потім ми використовували ці набуті навички в іграх. Вважаю, що це корисна тактика – коли ти вириваєшся з глибини та граєш на випередження. Якщо суперник щільно пресингує, наш гравець переводить м’яч до вільної зони, і ми продовжуємо контролювати гру.
На тренуванні, можливо, я десь діяв агресивно… Але ж це футбол – гра, у якій кожен прагне перемагати. Іноді ми стаємо занадто емоційними. Але щойно ми залишаємо поле, настрій змінюється, адже команда – це майже те саме, що родина. На тренуванні я забив головою. Я повинен більше тренувати та вдосконалювати гру головою. Працюватиму над цим компонентом та сподіваюся, що заб’ю гол ударом головою і під час матчу", – розповів Родрігес в коментарі офіційному сайту Динамо.
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